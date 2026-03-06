LIVE Musetti-Fucsovics 3-4 ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA | break recuperato dal toscano con grandi difese

Al torneo ATP di Indian Wells, il nostro tennista sta affrontando il giocatore straniero in un match che si sta svolgendo in diretta. Attualmente il punteggio vede il rivale in vantaggio con un break recuperato dal toscano grazie a delle difese di grande livello. La partita prosegue con scambi intensi, e il primo servizio centrale di Fucsovics si conclude senza problemi.

4-4 Pareggia per davvero ora Musetti, con il dritto che non concede scampo a Fucsovics. 40-15 Bella seconda centrale carica di Musetti, forse Fucsovics si aspettava l’esterna, ma in ogni caso tanto kick basta e avanza. 15-15 Sempre in spinta Fucsovics con il dritto in questo scambio, Musetti perennemente costretto tre metri fuori dalla riga di fondo deve subire il dritto vicino alla riga, ma questo non rimane in campo. 3-4 Fucsovics, BREAK MUSETTI! Grande qualità di scambio in difesa da parte del toscano, che mischia le traiettorie con il rovescio a Fucsovics e poi, quando l’ungherese viene a rete, gli tira addosso così forte che la palla non si controlla più. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Fucsovics 3-4, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: break recuperato dal toscano con grandi difese Leggi anche: LIVE Musetti-Fucsovics 1-4, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: break di svantaggio per il toscano LIVE Musetti-Fucsovics 0-3, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: inizio complicato per il toscano40-30 Musetti rimane molto lontano dalla riga di fondo, Fucsovics ne approfitta per spingere soprattutto di dritto e guadagnarsi il punto. Una raccolta di contenuti su LIVE Musetti Fucsovics 3 4 ATP Indian.... Temi più discussi: LIVE Musetti-Fucsovics, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: attesa per il ritorno dopo l’infortunio; Live Lorenzo Musetti - Márton Fucsovics - Indian Wells Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 07/03/2026; Sinner e Musetti, oggi il debutto a Indian Wells: avversari e dove vedere i match in tv; Il tabellone del Masters 1000 di Indian Wells. LIVE Musetti-Fucsovics, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: attesa per il ritorno dopo l’infortunioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di secondo turno del Masters ... oasport.it Musetti-Fucsovics oggi in tv, ATP Indian Wells 2026: orario, programma, streamingLorenzo Musetti farà quest'oggi il proprio debutto nel Masters1000 di Indian Wells. Il toscano (n.5 del mondo) giocherà contro l'ungherese Marton ... oasport.it Lorenzo Musetti torna in campo dopo l’infortunio! La prima partita dell’italiano dopo l’Australian Open lo vede affrontare Marton Fucsovics; nessun precedente tra i due. x.com Marton Fucsovics sfiderà per la prima volta Lorenzo Musetti, sullo Stadium 3, verso le 21:30 italiane. Cercherà la prima vittoria contro un top 5 su cemento - facebook.com facebook