LIVE F1 GP Australia 2026 in DIRETTA | Piastri precede Antonelli Ferrari più indietro dopo le illusorie FP1

In diretta dal GP d'Australia 2026, Piastri si posiziona davanti ad Antonelli, mentre la Ferrari si trova più indietro rispetto alle prime posizioni dopo le prove libere del mattino. La sessione si conclude alle 07:00 con la bandiera a scacchi, e alle 06:59 Leclerc segna un tempo di 1’24”051 durante la simulazione del passo gara.

1 Oscar Piastri McLaren 1:19.729 42 Kimi Antonelli Mercedes +0.214 5 3 George Russell Mercedes +0.320 54 Lewis Hamilton Ferrari +0.321 45 Charles Leclerc Ferrari +0.562 5 6 Max Verstappen Red Bull Racing +0.637 3 7 Lando Norris McLaren +1.065 4 8 Arvid Lindblad Racing Bulls +1.193 6 9 Isack Hadjar Red Bull Racing +1.212 3 10 Esteban Ocon Haas F1 Team +1.450 6 11 Oliver Bearman Haas F1 Team +1.597 4 12 Nico Hulkenberg Audi +1.622 4 13 Liam Lawson Racing Bulls +1.629 4 14 Gabriel Bortoleto Audi +1.939 6 15 Alexander Albon Williams +2.118 5 16 Pierre Gasly Alpine +2.438 2 17 Carlos Sainz Williams +2.524 2 18 Franco Colapinto Alpine +2.890 3 19 Valtteri Bottas Cadillac +3.

