LIVE Cobolli-Kecmanovic 3-6 6-3 2-0 ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA | break in apertura di 3° set

Al torneo ATP di Indian Wells, Cobolli e Kecmanovic si affrontano in diretta. Dopo aver concluso il secondo set con un punteggio di 6-3, Cobolli guida il terzo con un break in apertura mentre Kecmanovic sbaglia un passante di dritto. Sul punteggio di 2-0, Kecmanovic risponde con un dritto a segno in contropiede, mentre i due scambiano risposte precise e rapide.

40-0 Clamoroso rovescio in spaccata di Cobolli: stretto, che ha giocato! COBOLLI-Kecmanovic 3-6, 6-3! Rimette il punteggio in equilibrio il romano con un secondo set decisamente più autorevole controllato in lungo e in largo. 40-40 Niente. Rovescio in mezzo alla rete in palleggio. Da solo Cobolli si annulla due palle set. 15-0 Rischia la seconda Cobolli, poi mette a segno il dritto carico vincente. 3-1 Non chiude di dritto dopo il servizio Kecmanovic, poi sbaglia: BREAK! 0-15 Si muove in anticipo il romano e incrocia il cross vincente di rovescio! 20:48 Kecmanovic-Cobolli 6-3! Con la prima il serbo chiude il primo parziale in 38 minuti di gioco, era stato il romano a partite strappando la battuta, nel 3° gioco. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Cobolli-Kecmanovic 3-3, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: break e contro-break nel 1° set15-15 Con il dritto e poi con lo smash, sempre a partire dalla risposta veloce e nei piedi, Kecmanovic.

LIVE Cobolli-Kecmanovic 2-1, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: break del romano!15-15 Con il dritto e poi con lo smash, sempre a partire dalla risposta veloce e nei piedi, Kecmanovic.

LIVE Cobolli-Kecmanovic 2-2, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: break e contro-break nel 1° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Risposta vincente di rovescio. 15-0 Torna nello scambio Cobolli ma sbaglia di dritto. 2-2 Smista e chiude ... oasport.it

