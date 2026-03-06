LIVE Berrettini-Zverev 3-6 1-0 ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA | il secondo set inizia con il servizio dell’azzurro
Al torneo ATP di Indian Wells, il match tra Berrettini e Zverev è in corso. Dopo aver concluso il primo set con Zverev in vantaggio 6-3, si sta disputando il secondo, che vede l’italiano al servizio. Nel gioco in corso, Berrettini ha commesso un errore di dritto e si trova con un punteggio di 40-15. La risposta dell’italiano non è riuscita a passare, portando il punteggio a 30-15.
1-1 GAME ZVEREV! Senza problemi il primo turno in battuta del tedesco nel secondo set. 20.53 Intanto, non arrivano belle notizie neanche dal campo di Cobolli visto che il romano ha perso il primo set contro Kecmanovic, anche lui per 6-3. 3-6 SET ZVEREV! Il dritto di Berrettini trova solo il corridoio. Dopo 34 minuti il tedesco vince il primo parziale. 3-5 GAME BERRETTINI! Resiste l’azzurro che annulla due set point e spera di trovare il break. 40-40 Berrettini corre a destra a sinistra con Zverev che chiude con la palla corta, grande scambio del tedesco. 40-40 Errore di dritto, il secondo nel game, per Zverev. Si va ai vantaggi con Matteo che ha annullato due set point. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Berrettini-Zverev 0-1, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: il match inizia con il servizio del tedesco40-15 Il primo slice dell’azzurro è ottimo, ma il secondo purtroppo finisce in rete.
