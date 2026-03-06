LIVE Berrettini-Zverev 2-3 ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA | regna l’equilibrio ad inizio match

Al torneo di Indian Wells, nel secondo turno, si sta giocando il match tra Berrettini e Zverev. Dopo alcuni scambi, Zverev si trova in vantaggio 3-2 e ha appena conquistato un ace per salire di livello. La partita è ancora in corso e gli spettatori seguono con attenzione ogni punto. La sfida tra i due atleti prosegue con un punteggio molto equilibrato.

2-5 GAME ZVEREV! Esce il rovescio dell'azzurro, il tedesco è in assoluto controllo nel primo set. 40-0 Dritto potentissimo del tedesco, la difesa di Berrettini si ferma in rete. 2-4 BREAK ZVEREV! Terzo errore di dritto di Berrettini, il tedesco strappa il servizio. 30-40 La prima palla break se ne va con il servizio vincente di Berrettini. 15-40 Passante vincente di Zverev, sono due le palle break per il tedesco. 15-15 Matteo prende per poco l'incrocio delle righe con il dritto in uscita dal servizio. 30-15 Rovescio lungolinea sanguinoso di Sasha, l'azzurro ci arriva ma non riesce a rigiocare la difesa. 15-15 Berrettini arriva alla volée di Zverev ma non riesce a trovare il passante.