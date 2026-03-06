LIVE alle 20.45 Napoli-Torino | le ultime sulla sfida del Maradona

Alle 20.45 si gioca Napoli-Torino allo stadio Maradona. I partenopei cercano di consolidare il terzo posto in classifica, mentre i granata arrivano per cercare punti importanti in trasferta. La sfida si svolge davanti a un pubblico numeroso, con le squadre pronte a scendere in campo per i rispettivi obiettivi di classifica.

(3-4-2-1): Meret; Beukema, Juan Jesus, Buongiorno; Politano, Gilmour, Elmas, Spinazzola; Vergara, Alisson; Hojlund. All. Conte (3-5-2): Paleari; Coco, Marianucci, Ismajli; Pedersen, Vlasic, Prati, Casadei, Obrador; Simeone, Kulenovic. All. D'Aversa L'arbitro della sfida sarà Michael Fabbri della sezione di Ravenna, coadiuvato dagli assistenti Bahri e Politi. Quarto uomo Perri. Al Var Maggioni, Mazzoleni Avar. La partita sarà visibile in diretta streaming sull'app Dazn o sul canale Sky Zona Dazn (214). Diretta testuale su Gazzetta.it . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

