Little Monsters | una zombie comedy ad altezza di bambino – Recensione

Un musicista fallito, reduce da una rottura, si trasferisce dalla sorella e trascorre del tempo con il nipotino. Durante la visita, il protagonista si trova coinvolto in un’avventura di zombie comedy pensata per un pubblico giovane. La storia si concentra sulla relazione tra i personaggi e le situazioni comiche che ne derivano, offrendo una narrazione leggera e adatta anche ai più piccoli.

Dave, un musicista fallito reduce dalla rottura con la fidanzata, chiede ospitalità alla sorella Tess e ha così occasione di passare molto tempo insieme al nipotino Felix. Quando accompagna per la prima volta il piccolo a scuola conosce l'affascinante Miss Caroline, l'insegnante della classe, e se ne innamora immediatamente. Venuto a sapere che la gita alla fattoria didattica di Pleasant Valley necessita di un accompagnatore aggiuntivo, Dave si offre volontario con il solo scopo di passare del tempo con lei. Ma il protagonista di Little Monsters è ignaro di cosa lo attende una volta giunto in loco. La fattoria infatti si trova nei pressi di una base militare americana, dove si stanno conducendo esperimenti segreti.