Litigano per un tamponamento automobilista estrae pistola ed esplode un colpo d' arma da fuoco

A San Severo, in Piazza del Papa, due automobilisti hanno avuto un acceso diverbio dopo un tamponamento. Durante la discussione, uno dei conducenti ha estratto una pistola e ha sparato un colpo d'arma da fuoco. L'episodio ha creato scompiglio tra i presenti, ma nessuno è rimasto ferito. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Come ha riportato in anteprima 'La Gazzetta di San Severo', l'episodio è avvenuto in un orario di punta, intorno alle 12.30 di martedì 3 marzo. La discussione sarebbe degenerata quando le ragioni dell'uno e dell'altro sono state accompagnate da insulti. Uno dei due ha estratto una pistola e ha aperto il fuoco, fortunatamente senza conseguenze per il contendente. I carabinieri della compagnia locale, giunti tempestivamente sul posto, avrebbero fermato e portato in caserma il responsabile della sparatoria.