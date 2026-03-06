Lite tra coinquilini con alito vinoso degenera a Viterbo e parte una coltellata a una natica

A Viterbo, due coinquilini hanno avuto un'accesa discussione durante la quale uno di loro ha sferrato una coltellata a una natica. L'episodio è finito con l'intervento delle forze dell'ordine e l'uomo coinvolto è stato denunciato per lesioni personali aggravate. La lite è iniziata tra i due e si è conclusa con un'aggressione con arma da taglio.

È scattata una denuncia per lesioni personali aggravate a Viterbo, dove una lite tra coinquilini è sfociata in un'aggressione con coltello. L'episodio si è verificato nei giorni scorsi nel centro cittadino, quando gli agenti sono stati chiamati a intervenire a seguito di una segnalazione al 112 N.U.E. L'intervento della Polizia e la ricostruzione dei fatti Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il personale della Questura di Viterbo ha agito nell'ambito dei servizi di controllo del territorio, con l'obiettivo di prevenire e reprimere i reati. L'attenzione degli agenti si è concentrata su una lite in corso all'interno di un appartamento situato in una via del centro cittadino.