L’Italia sbanca gli Usa | oro e bronzo con il Parmigiano Reggiano di Varano

L’Italia torna a casa con due medaglie dal World Championship Cheese Contest di Madison, un oro e un bronzo conquistati dal Parmigiano Reggiano di Varano. La Nazionale italiana formaggi, chiamata CheeseItaly, ha ottenuto risultati di rilievo alla competizione internazionale, dimostrando la qualità dei suoi prodotti. La competizione si è svolta negli Stati Uniti, dove i formaggi italiani hanno ottenuto riconoscimenti ufficiali.

L’Italia che vince nel mondo dei formaggi Usa. La Nazionale d'oro nella categoria dei Parmesan L’Italia che piace e sbaraglia negli Usa. È la Nazionale italiana formaggi – CheeseItaly che torna vittoriosa dal World Championship Cheese Contest (Wccc) di Madison, dove accade qualcosa di straordinario. “Per la prima volta nel più antico concorso mondiale americano, nella temuta categoria del Parmesan, abbiamo vinto oro e bronzo con il Parmigiano Reggiano di montagna e di pianura con le latterie della Nazionale, Il Battistero (Varano de’ Melegari) e 4 Madonne (Modena) – spiega soddisfatto Gabriele Arlotti, presidente del gruppo azzurro in gara nel Wisconsin -. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

