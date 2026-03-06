L’Italia fa un altro mezzo passo verso l’appeasement con Putin

In Italia, il presidente del Consiglio ha dichiarato che la decisione sull’utilizzo delle basi americane nel paese sarà presa dal Parlamento. Nel frattempo, il presidente della Biennale di Venezia ha annunciato la riapertura delle porte a rappresentanti di Iran e Russia. Questi sviluppi segnano un passo in avanti in direzione di un atteggiamento più accomodante nei confronti di Mosca.

Se non vedete il nesso tra le due cose, permettetemi di indicarvi subito qual è, secondo me, il punto di convergenza. Andrà a finire così, con una inattesa e geniale forma di par condicio bellico-pacifista. Finirà che daremo agli Stati Uniti le basi per bombardare l'Iran e all'Iran un bel padiglione alla Biennale, giusto accanto a quello della Russia, perché possa mostrarci il frutto della sua creatività artistica (raccomandatissimo lo spettacolo pirotecnico con droni di ultima generazione) e che tanto i russi quanto gli iraniani, ma forse pure gli americani, si arrenderanno davanti a noi e imploreranno pietà perché, come ben sapevano i nazisti, nessuna tortura è peggiore del morire soffocati dalle risate.