L'Iran femminile accusata di tradimento per non aver cantato l'inno | Il colmo del disonore

La televisione di stato iraniana ha reagito duramente alla protesta delle giocatrici della nazionale femminile di calcio, che si sono rifiutate di cantare l'inno nazionale prima di una partita. L’episodio ha portato all’accusa di tradimento nei confronti delle atlete, definendolo “il colmo del disonore”. La vicenda ha suscitato ampie discussioni sui media locali e tra il pubblico.

La tv di stato iraniano ha avuto una reazione forte dopo la protesta delle giocatrici che si sono rifiutate di cantare l'inno: "Queste persone devono essere trattate con maggiore severità". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Brasile, 35enne assolto dall’accusa di stupro dopo aver “sposato” una 12enne: “C’era il consenso”Fa discutere la sentenza di un Tribunale brasiliano che ha assolto un uomo di 35 anni che aveva "sposato" una bambina di 12 anni: l'uomo era accusato...

Laegreid: “Mi pento di aver parlato del tradimento alla mia ex fidanzata”. Ha visto cos’ha combinatoIl biatleta norvegese ha espresso profondo rammarico per la piega inaspettata che ha preso la sua vicenda.

Aggiornamenti e notizie su Iran femminile.

Temi più discussi: Media: Anche l’ex presidente Ahmadinejad ucciso in raid. Migliaia di voli cancellati, è caos; Iran accusa: Usa-Israele hanno colpito scuola; L’Iran accusa Stati Uniti e Israele di crimini di guerra e contro l’umanità per attacchi a una scuola e a ospedali; Iran, Onu chiede indagine sull'attacco alla scuola femminile di Minab.

Il bombardamento su una scuola elementare femminile in IranSecondo i media iraniani sono state uccise più di 160 persone, in gran parte studenti, il numero più alto finora in un singolo attacco ... ilpost.it

Iran, davanti alle bare bianche di Minab: tutta l'atrocità della guerra e il dolore senza fine dei bambiniLe immagini dei funerali delle 165 vittime della scuola femminile colpite dal bombardamento congiunto Usa-Israele sull'Iran ... vanityfair.it

Iran: "Vittime scuola femminile La gente è diffidente su ciò che dice il regime" Pegah Moshir Pour - facebook.com facebook

Iran, stavolta la nazionale femminile di calcio fa il saluto militare e canta l'inno prima del match x.com