L’Iran apre ai negoziati di pace ma Trump rifiuta | Ormai è tardi hanno già perso

L’Iran ha annunciato di essere disposto a partecipare a negoziati di pace, ma l’amministrazione americana ha risposto che ormai è troppo tardi e che le parti coinvolte hanno già perso l’opportunità di evitare il conflitto. La situazione rimane tesa, con le due parti che mantengono posizioni molto distanti e nessun segnale di apertura concreta alle trattative.

Se qualcuno spera in una soluzione diplomatica per mettere fine al sanguinoso conflitto tra USA e Israele contro l’Iran, allora è probabile che resterà deluso. Dopo una settimana di attacchi e contrattacchi che hanno portato al caos più totale in Medio Oriente, la diplomazia è in totale stallo, malgrado da Teheran stiano arrivando dichiarazioni che sembrano aprire la porta a una trattativa. A lasciarlo intendere è stato il presidente iraniano Masoud Pezeshkian, secondo cui “alcuni Paesi hanno avviato iniziative di mediazione. Siamo chiari: siamo impegnati per una pace duratura nella regione, ma non esiteremo a difendere la dignità e la sovranità della nostra nazione. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

