Lions Teramo | 3 punti infortuni e la via per la salvezza

La Lions Teramo ha conquistato tre punti in questa fase della stagione, mentre continua a fare i conti con diversi infortuni tra i propri giocatori. La squadra affronta un cammino difficile e incerto, con sfide che si susseguono e ostacoli da superare. La situazione attuale del team riflette un andamento caratterizzato da alti e bassi, tra successi parziali e problemi di formazione.

La stagione della Lions Teramo si sta scrivendo con un bilancio di metà anno che mescola risultati concreti e fattori imprevisti. Il presidente Franco Chionchio ha tracciato un quadro realistico: il percorso non è negativo, ma la sfortuna ha giocato un ruolo determinante nelle prestazioni recenti. Con tre punti ottenuti in sette gare, la squadra si avvicina alla certezza matematica della salvezza nella Serie A Silver maschile. Il momento cruciale è arrivato dopo un periodo difficile, spezzato da una serie di infortuni che hanno colpito duramente la rosa, in particolare l'assenza prolungata del giocatore Bernachea. Nonostante le aspettative iniziali fossero elevate, la direzione tecnica e societaria punta ora a consolidare i progressi fatti contro avversari come Serra Fasano e Chieti.