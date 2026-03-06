lionello messi censurato sul web per aver incontrato donald trump

Lionel Messi è stato censurato online dopo aver partecipato a un evento in cui ha incontrato e applaudito il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. La scena ha generato reazioni sui social media, portando a una forte attenzione da parte degli utenti. La discussione riguarda principalmente la presenza del calciatore in quell’occasione e le reazioni conseguenti. Nessun altro dettaglio sulle motivazioni o sulle conseguenze dell’incontro è stato reso noto.

Lionel Messi censurato per aver incontrato e applaudito il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Il calciatore argentino è stato duramente sui social network per essere stato ricevuto alla Casa Bianca insieme ai compagni dell'Inter Miami per aver vinto la Mls Cup. L'incontro si è svolto mentre gli Usa e Israele stavano bombardando l'Iran. E tanto è bastato per scatenare i "leoni da tastiera". Messi ha ricevuto grandi elogi da Trump a Washington ma il capitano del Miami ha raccolto critiche sui social media. Lo scorso dicembre Miami ha battuto i Vancouver Whitecaps per il titolo della Major League Soccer, e la stella argentina è stata nominata MVP della Lega per la seconda stagione consecutiva. 🔗 Leggi su Iltempo.it

