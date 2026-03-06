L' incidente sulla Naro-Camastra il bilancio si aggrava | è morto anche il conducente dell' auto

Un incidente sulla strada Naro-Camastra si è concluso con la morte del conducente dell'auto coinvolta. L'uomo, rimasto gravemente ferito, era stato ricoverato in condizioni disperate all'ospedale Villa Sofia di Palermo, dove ha lottato per quattro giorni prima di spegnersi oggi. La dinamica dell'incidente non è ancora stata resa nota.

Ha combattuto ininterrottamente per 4 giorni. Ricoverato, in condizioni disperate all'ospedale Villa Sofia di Palermo, il cuore di Tili Pilinci ha smesso di battere oggi. Anche il conducente dell'auto che, poco prima dell'alba di lunedì scorso, è rimasta coinvolta nell'incidente stradale con un camion che trasportava frutta e verdura, è morto. Salgono a due le vittime della tragica alba lungo la Naro-Camastra. Subito dopo l'impatto aveva infatti perso la vita il ventiquattrenne Flori Topalli. Gli operai albanesi, che erano sull'auto, vivevano a Canicattì e a Naro. A quanto pare, i ragazzi - dai 24 ai 39 anni - erano arrivati in Italia da non molto tempo e si occupavano di lavori stagionali sui campi. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Leggi anche: Incidente sulla statale Naro-Camastra: scontro fra auto carica di operai albanesi e un camion, morto 24enne

L'incidente mortale sulla Naro-Camastra: 39enne in gravi condizioni trasferito all'ospedale Villa Sofia di PalermoÈ stato trasferito all'ospedale Villa Sofia di Palermo il conducente dell'autovettura che - poco prima dell'alba di ieri, lungo la statale...

Una raccolta di contenuti su L'incidente sulla Naro Camastra il....

Temi più discussi: L'incidente mortale sulla Naro-Camastra: 39enne in gravi condizioni trasferito all'ospedale Villa Sofia di Palermo; Incidente mortale sulla Camastra-Naro. Perde la vita un 25enne - Autore: Redazione | Cronaca; Incidente sulla statale Naro-Camastra: scontro fra auto carica di operai albanesi e un camion, morto 24enne; Incidente mortale Naro-Camastra: trasferito a Palermo il ferito grave, 22mila euro raccolti per Flori Topalli.

Drammatico incidente tra Naro e Camastra, un morto e sei feritiÈ di un morto e almeno sei feriti il bilancio del grave incidente stradale avvenuto lungo la Statale 410 Naro – Camastra all’alba di oggi. Il violento impatto si è […] ... blogsicilia.it

Tragico incidente tra Naro e Camastra, la vittima è un 24enne: gravissimo uno dei cinque feritiIl violento impatto si è verificato nei pressi del bivio per Agrigento. Per cause ancora in fase di accertamento si sono scontrati un’autovettura e un mezzo pesante. grandangoloagrigento.it

Naro - incidente mortale sulla Statale per Camastra: il 24enne stava andando a lavorare nei campi Naro - La vittima e' un giovane di 24anni, residente a Canicattì, ma di origini albanesi, la vittima dell’incidente che si è verificato poco prima dell’alba ieri, lungo l - facebook.com facebook