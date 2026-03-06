Lily Allen denuncia i tradimenti di David Harbour di Stranger Things col revenge dress cos' è e cosa ha fatto

Lily Allen ha deciso di rispondere pubblicamente ai tradimenti dell’ex marito, l’attore noto per il suo ruolo in Stranger Things, indossando un vestito riconosciuto come revenge dress. La cantante ha condiviso sui social immagini del suo look, evidenziando il suo gesto come una forma di rivalsa. La vicenda ha attirato l’attenzione di molti, creando discussioni su come le persone reagiscono alle difficoltà personali.

Ora Lily Allen canta la sua vendetta lasciando parlare il suo corpo. La cantante è salita sul palco della Glasgow Royal Concert Hall con un abito d’eccezione: sul tessuto erano impresse le stampe degli scontrini e delle ricevute di pagamento dei regali che l’ex marito David Harbour faceva alla sua amante. Con il suo revenge dress la popstar ha conquistato i social. Harbour, ricordiamo, è arrivato al successo con il suo ruolo di Jim Hopper della fortunata serie Stranger Things. La vendetta di Lily Allen contro David Harbour Un po' di storia: il revenge dress di Lady Diana Le accuse di molestie di Millie Bobby Brown La vendetta di Lily Allen contro David Harbour Il 3 marzo 2026 il tour West End Girl di Lily Allen è partito da Glasgow con lo show alla Glasgow Royal Concert Hall. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Il revenge dress di Lily Allen, che indossa i “tradimenti” dell’exCi sono voluti quasi sette anni per rivederla sul palco e Lily Allen è tornata nell’unico modo che conosce: senza filtri.

