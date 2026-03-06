L’ignavia dietro alle astensioni sul ddl contro l’antisemitismo

Venerdì 13 marzo, presso la Camera del lavoro di Milano, si terrà una conferenza-dibattito intitolata “Democrazia in tempo di guerra”. L’evento si concentra sulle astensioni e sull’assenza di partecipazione riguardo a un disegno di legge contro l’antisemitismo. L’iniziativa coinvolge vari rappresentanti e si propone di analizzare le motivazioni e le reazioni legate a questa scelta politica.

Al direttore - Venerdì 13 marzo la Camera del lavoro di Milano ospiterà una conferenza-dibattito sulla "Democrazia in tempo di guerra. L'Italia ai tempi della censura, della repressione e del riarmo". Relatori: Angelo d'Orsi e Elena Basile. Contributi video: Moni Ovadia e Alessandro Di Battista. A questo, quindi, si è ridotta oggi la Cgil fondata da Giuseppe Di Vittorio: a fare da megafono della propaganda del Cremlino? Nel suo gruppo dirigente c'è per caso qualcuno che dissente? Michele Magno Al direttore - In molti oggi, soprattutto negli ambienti di sinistra ma non solo, si dichiarano antisionisti ma non antisemiti e dicono di essere amici degli ebrei.