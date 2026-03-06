Licenziata Trump è arrivata la decisione clamorosa | l’annuncio

Il presidente degli Stati Uniti ha comunicato di aver licenziato la segretaria alla Sicurezza interna. La decisione è stata annunciata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni. La notizia ha generato scalpore, considerando il ruolo di rilievo ricoperto dalla funzionaria nel governo. La comunicazione è stata resa nota tramite canali ufficiali, senza che siano state rese pubbliche dichiarazioni successive.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato il licenziamento della segretaria alla Sicurezza interna Kristi Noem. Al suo posto arriverà il senatore dell'Oklahoma Markwayne Mullin, che assumerà ufficialmente l'incarico a partire dal 31 marzo 2026. La decisione è stata comunicata direttamente da Trump attraverso il social Truth Social, dove il presidente ha spiegato le motivazioni della scelta e annunciato il nuovo incarico destinato all'ex segretaria. Figura spesso al centro delle polemiche, Noem nei primi mesi di mandato aveva attirato critiche per alcune foto scattate durante operazioni contro l'immigrazione irregolare e per dichiarazioni controverse legate a episodi di violenza a Minneapolis.