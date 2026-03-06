Libertas-Fortitudo | il big match di A2 stasera alle 20 | 45

Stasera alle 20:45, la squadra di casa, la Libertas Livorno, affronta la Fortitudo Bologna in un match di serie A2. La partita si svolge presso il loro palazzetto, con entrambe le formazioni pronte a scendere in campo per ottenere una vittoria importante in campionato. I giocatori sono già sul parquet, determinati a conquistare i due punti in palio.

Stasera alle 20:45, tra le mura amiche della Libertas Livorno, si gioca una partita cruciale contro la Fortitudo Bologna. La sfida, valida per il campionato di Serie A2 Basket, vede gli amaranto chiamati al riscatto dopo due sconfitte consecutive a Cento e Milano. L'avversario, la Fortitudo guidata da Attilio Caja, arriva in un momento di forma positiva, vincente da quattro turni consecutivi. Il contesto è teso: la squadra livornese deve recuperare subito, mentre i bolognesi puntano alla promozione con un organico profondo. Le condizioni meteo sono favorevoli: cielo sereno, temperature sui 16 gradi, vento leggero da nord-ovest e zero probabilità di pioggia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

