Libano bombardata Dahiyeh Smotrich | Come Khan Younis

Nel quartiere di Dahiyeh, nel sud di Beirut, si sono verificati nuovi bombardamenti. Il ministro israeliano delle finanze ha commentato che l’area potrebbe diventare simile a Khan Younis. La zona è stata colpita in un’azione militare non specificata. Nessun dettaglio su eventuali vittime o danni è stato fornito al momento. La situazione rimane tesa e in evoluzione.

La striscia di Beirut Panico nel quartiere più densamente popolato della capitale. A tarda serata è un susseguirsi di esplosioni. Israel Katz: «L’esercito israeliano resterà sempre in Libano e a Gaza» La striscia di Beirut Panico nel quartiere più densamente popolato della capitale. A tarda serata è un susseguirsi di esplosioni. Israel Katz: «L’esercito israeliano resterà sempre in Libano e a Gaza» «Somiglierà a Khan Younis» la Dahiyeh. Queste le parole del ministro israeliano delle finanze Bezalel Smotrich in riferimento alla zona sud di Beirut. Un ordine di evacuazione urgente è stato diramato ieri alle due di pomeriggio locali nelle quattro municipalità che compongono la Dahiyeh Janubieh, periferia sud di Beirut, fortemente colpita nel conflitto cominciato in Libano tra Israele e Hezbollah l’8 ottobre 2023. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Libano, bombardata Dahiyeh. Smotrich: «Come Khan Younis» Gaza, la disperazione a Khan Younis nei campi profughi allagatiDurante il fine settimana la pioggia invernale si è abbattuta sulla Striscia di Gaza, allagando i campi profughi con pozzanghere alte fino alle... Gaza, attacco dell’Idf a Khan Younis: almeno 10 i palestinesi uccisiSono almeno 10 i palestinesi uccisi oggi dal fuoco israeliano nella Striscia di Gaza, di cui 5 a Khan Younis e 5 nel nord della Striscia. Aggiornamenti e notizie su Come Khan Younis. Discussioni sull' argomento Libano, bombardata Dahiyeh. Smotrich: Come Khan Younis; Torna l’ombra minacciosa della distruttiva Dottrina Dahiyeh; LIBANO. Israele bombarda Beirut. 700.000 civili in fuga. "Dahiyeh assomiglierà a Khan Younis": Israele ordina ai libanesi di lasciare la periferia di Beirut. Il ministro delle Finanze israeliano Bezalel Smotrich ha affermato che la periferia meridionale di Beirut, nota come Dahiyeh, "assomiglierà a Khan Younis", dopo c - facebook.com facebook