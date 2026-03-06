L' Europa sociale tra piani casa competenze e mobilità

In Europa, circa seicentomila italiani hanno partecipato a programmi di formazione finanziati da NextGenerationEU, concentrandosi su competenze digitali e professionali. Questi interventi mirano a migliorare le capacità dei cittadini in settori chiave, con un focus su percorsi di aggiornamento e formazione. La cifra rappresenta un dato concreto di interventi in corso nel territorio italiano, senza analisi o interpretazioni aggiuntive.

Seicentomila persone. È il numero degli italiani che, grazie alle risorse di NextGenerationEU, sono state coinvolte in percorsi di formazione nelle competenze digitali e professionali. Lo ha ricordato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen al quarto EU Social Forum, che si è tenuto a Bruxelles il 3 e 4 marzo. Un dato che vale la pena tenere a mente: non perché sia sufficiente, ma perché dice qualcosa di preciso su dove si concentra l'attenzione delle istituzioni europee in questa fase, e su dove invece i conti tornano meno facilmente. Il Forum – organizzato dalla DG Employment and Social Affairs della Commissione,... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

