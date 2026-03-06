L’Europa alza il muro intorno a Cipro E anche la Spagna invia una fregata

L’Europa rafforza la sua presenza intorno a Cipro, con la Grecia che invia due fregate e la Spagna che manda una nave da guerra, mentre il Regno Unito risponde con una nave e un aereo in Qatar. Starmer ha annunciato l’invio di una nave e di un jet, senza specificare ulteriori dettagli. La situazione si sta sviluppando in modo rapido e le forze militari sono mobilitate nella regione.

«Considereremo qualsiasi azione militare europea come un atto di guerra che richiede una risposta»: le parole del ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, suonavano come un minaccioso avvertimento per le nazioni europee che, dopo alcune prese di posizione pretestuose, hanno iniziato a muoversi. La Francia è stata la prima a inviare a Cipro la fregata Languedoc e alcuni mezzi antiaerei, nonostante l’obiettivo iraniano nell’isola fosse la base britannica di Akrotiri. Quasi contemporaneamente il presidente transalpino Emmanuel Macron ha fatto arrivare dal Baltico nel Mediterraneo la portaerei Charles de Gaulle, il più importante mezzo marittimo di Parigi. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - L’Europa alza il muro intorno a Cipro. E anche la Spagna invia una fregata La Spagna invia una fregata nelle acque di CiproLa Spagna dispiegherà nelle acque di Cipro la fregata Cristóbal Colón”, unità classe F-105 normalmente di base nel porto di Ferrol, in Galizia. Spagna in campo invia la fregata Cristóbal Colon a Cipro: "Scopo difensivo"La Spagna invierà la fregata Cristóbal Colon per proteggere Cipro dopo l'attacco iraniano scagliato contro la base britannica nell'isola. Aggiornamenti e notizie su Europa alza. Temi più discussi: Buy European, l’Europa alza lo scudo ma con prudenza; Così Trump ha trascinato l'Europa in guerra; Iran, Trump minaccia l’embargo alla Spagna. L’UE: USA rispettino l’accordo sui dazi, siamo pronti ad agire; L’asse Roma-Parigi alza la posta: più protezione per salvare l’industria europea. L'Iran minaccia l’Europa: «Qualsiasi azione sarebbe un atto di guerra». Rischio allargamento del conflittoTeheran alza il livello dello scontro e avverte direttamente i Paesi europei: qualunque partecipazione alla campagna israelo-americana contro la Repubblica islamica verrebbe considerata ... ilmattino.it Dazi Usa al 15%, l’Europa alza il muroDazi Usa al 15% contro l’Unione europea: Bruxelles chiede il rispetto dell’accordo e valuta lo stop alla ratifica. stylo24.it #IoStoConPedro: Se la coscienza di Sánchez disturba i sonni dell'Europa rassegnata. L'Editoriale di Luigi Palamara Giunge sempre un momento, nella storia, in cui qualcuno si alza in piedi mentre gli altri restano seduti. Non sempre è l’uomo perfetto. Non se - facebook.com facebook Energia, crepe nel Green Deal: undici Paesi contro l’ETS. L’Italia alza la voce in Europa per fermare la stangata su imprese e famiglie x.com