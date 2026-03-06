Una lettera aperta al generale Vannacci mette in discussione la narrazione ufficiale sul vaccino Covid e sulla scienza, sottolineando che quest'ultima non dovrebbe essere un dogma. L’autore denuncia l’imposizione dei sieri pediatrici e afferma che la cosiddetta

LETTERA APERTA AL GENERALE ROBERTO VANNACCI Egregio Generale Roberto Vannacci, ho seguito con attenzione la Sua recente intervista a La7, in cui Lei ribadisce una posizione logica e necessaria: la libertà individuale non può essere repressa in nome di una "scienza" che non fornisce risposte certe. È un’analisi che molti italiani, ormai stanchi di slogan e diktat, condividono. Tuttavia, proprio a Lei che oggi parla di "Futuro Nazionale", corre l’obbligo di porre delle domande che milioni di elettori delusi, non solo quelli che hanno smesso di votare, si pongono ogni giorno. Le scrivo questo perché io personalmente del Suo primo libro, "Il Mondo al Contrario", ne ho fatto una sorta di bussola, un punto di riferimento per ritrovare il senso della realtà in un'epoca di follia collettiva. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Lettera aperta al generale Vannacci: battaglia di verità sul vaccino Covid e scienza non è dogma, no a imposizione dei sieri pediatrici

