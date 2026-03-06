Una lettera aperta al generale Vannacci mette in discussione la narrazione ufficiale sul vaccino Covid e afferma che la scienza non dovrebbe essere imposta come un dogma. Nel testo si critica l’obbligo dei sieri pediatrici e si sostiene che il “mondo al contrario” non è iniziato nel 2021, ma già nel 2017 con alcune decisioni prese in ambito sanitario.

LETTERA APERTA AL GENERALE ROBERTO VANNACCI Egregio Generale Roberto Vannacci, ho seguito con attenzione la Sua recente intervista a La7, in cui Lei ribadisce una posizione logica e necessaria: la libertà individuale non può essere repressa in nome di una "scienza" che non fornisce risposte certe. È un’analisi che molti italiani, ormai stanchi di slogan e diktat, condividono. Tuttavia, proprio a Lei che oggi parla di "Futuro Nazionale", corre l’obbligo di porre delle domande che milioni di elettori delusi, non solo quelli che hanno smesso di votare, si pongono ogni giorno. Le scrivo questo perché io personalmente del Suo primo libro, "Il Mondo al Contrario", ne ho fatto una sorta di bussola, un punto di riferimento per ritrovare il senso della realtà in un'epoca di follia collettiva. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Lettera aperta al generale Vannacci: battaglia di verità sul vaccino Covid e scienza non è dogma, no a imposizione dei sieri pediatrici

Sentenza Cassazione su sì a obbligo vaccino Covid durante "pandemia", LETTERA APERTA a Mattarella: illegittimo, ha portato discriminazioniÈ piuttosto un atto di testimonianza e di responsabilità, volto a lasciare traccia di quanto è accaduto e di quanto continua a produrre effetti nel...

