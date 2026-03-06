Lettera aperta a chi si mette in viaggio

Una lettera aperta rivolta a chi si mette in viaggio è stata scritta da Matteo Copia, comandante della Polizia Provinciale e Locale, che serve presso la Provincia di Bergamo e il Comune di Treviolo. Il testo si rivolge a tutti i viaggiatori, senza fare riferimenti a motivazioni o cause, e si presenta come un appello diretto e chiaro.

Questo messaggio è rivolto a tutti: ne è autore Matteo Copia, comandante della Polizia Provinciale e Locale, in servizio presso la Provincia di Bergamo e il Comune di Treviolo. Laureato in Scienze Economiche e laureando in Psicologia. Si occupa di sicurezza urbana, vigilanza ambientale, prevenzione della devianza e delle dipendenze. Ai giovani, pieni di energia e voglia di libertà non mi stanco di ripetere e raccomandare: la strada non è un palco, né un videogioco. È il luogo dove ogni scelta può cambiare il destino vostro e di altri. Non è da deboli frenare, aspettare, cedere la precedenza. È da maturi, da responsabili. Da uomini e donne veri. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Sentenza Cassazione su sì a obbligo vaccino Covid durante "pandemia", LETTERA APERTA a Mattarella: illegittimo, ha portato discriminazioniÈ piuttosto un atto di testimonianza e di responsabilità, volto a lasciare traccia di quanto è accaduto e di quanto continua a produrre effetti nel...

Sgombero Grattacielo, lettera aperta del Movimento 5 stelle: “Non si tratta di numeri, ma di persone”“Vogliamo portare all’attenzione della città una riflessione sullo sgombero che ha lasciato senza casa circa 500 persone”.

Inside Britain’s Most Extreme Prison – Belmarsh

Una raccolta di contenuti su Lettera aperta.

Temi più discussi: Alfasigma: mille lavoratrici e lavoratori firmano una lettera aperta alla proprietà - Filctem; Alfonso Signorini si congeda dai lettori con una lettera aperta; Alfonso Signorini scrive una lettera di addio, poi su Falsissimo di Corona: Squallido sottoscala dove c'è chi delinque; Lettera aperta: Niente di più miope che attaccare il sistema ETS mentre l’Italia frana.

Alfonso Signorini scrive una lettera di addio, poi su Falsissimo di Corona: Squallido sottoscala dove c’è chi delinqueCare lettrici, cari lettori arrivederci: inizio una nuova vita, ma vi terrò nel cuore, inizia così la lettera aperta di Alfonso Signorini ... fanpage.it

Alfonso Signorini lascia ‘Chi’: Non c’entra il caso Corona/ Lettera d’addio: Perché è il momento giustoAlfonso Signorini lascia il settimanale Chi e spiega le motivazioni di questa scelta: Non c'entra il caso Corona ... ilsussidiario.net

“Care lettrici, cari lettori arrivederci: inizio una nuova vita, ma vi terrò nel cuore” Inizia così la lettera aperta di Alfonso Signorini sul nuovo numero del settimanale Chi. E sulle accuse lanciate nel format Falsissimo di Fabrizio Corona ha dichiarato: “C’è uno squa - facebook.com facebook

#ZTL #Roma_ Adiconsum scrive lettera aperta al @comuneroma sul pass a 1.000 euro per le auto elettriche shorturl.at/Sg0RB #mobilità #sostenibilità #mobilitàsostenibile #mobilitàelettrica #emobility #emissionizero #zeroemission x.com