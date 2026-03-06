Letta Premio Film Impresa | Partecipazione in crescita e tanti giovani

Durante la quarta edizione, il premio Film Impresa ha registrato una partecipazione in crescita, attirando un numero elevato di film candidati. La manifestazione si rivolge a giovani registi e produttori, che hanno preso parte in modo significativo. L'organizzatore ha commentato che il bilancio complessivo è molto positivo e soddisfacente, evidenziando il buon risultato ottenuto.

Roma, 5 mar. (Adnkronos) - "Il bilancio della quarta edizione è estremamente positivo e molto lusinghiero già a partire dal numero di film candidati". Così Giampaolo Letta, presidente di Premio Film Impresa, durante la serata finale della manifestazione ideata e realizzata da Unindustria al Cinema Quattro Fontane di Roma. "Abbiamo ricevuto più di duecento film – spiega – un numero impressionante e in crescita rispetto alle prime edizioni. Questo dimostra che l'interesse per il racconto dell'impresa attraverso il linguaggio cinematografico e per il Premio stesso continua ad aumentare". Un risultato che si riflette anche nella partecipazione del pubblico.