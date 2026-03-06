Durante un ricevimento al Palazzo Reale di Madrid, Letizia di Spagna e Stéphanie del Lussemburgo sono state protagoniste di un confronto visivo, con entrambe indossando look coordinati. Letizia e Felipe di Spagna hanno un rapporto stretto con i Granduchi di Lussemburgo, e le due donne, entrambe figure di spicco, hanno partecipato all’evento, attirando l’attenzione sui loro abiti e sul modo in cui si sono presentate.

Letizia e Felipe di Spagna hanno un legame speciale con i Granduchi di Lussemburgo e lo hanno dimostrato anche nei look coordinato delle due donne "first lady" durante il ricevimento che si è tenuto nel Palazzo Reale di Madrid. Letizia di Spagna, che cosa la unisce alla Granduchessa di Lussemburgo Letizia di Spagna e suo marito Felipe sono stati molto contenti di accogliere Guillaume e Stéphanie di Lussemburgo in visita ufficiale a Madrid, dal 5 al 6 marzo. Questo perché hanno un rapporto speciale con il Granducato di Lussemburgo. Infatti, nel 2014, quando erano appena saliti sul trono, Letizia e Felipe di Spagna si sono recati in Lussemburgo per il loro primo viaggio da Sovrani. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Letizia di Spagna, Stéphanie del Lussemburgo non regge il confronto

Leggi anche: Nel 2025 è nata una granduchessa: ecco tutti i look di Stéphanie del Lussemburgo (con un occhio rivolto a Kate Middleton)

Letizia di Spagna segue il trend del velluto: perché si è vestita di bluLa regina Letizia di Spagna ha partecipato al ricevimento del Corpo Diplomatico accreditato tenutosi al Palazzo Reale di Madrid e ha lasciato...

Tutti gli aggiornamenti su Letizia di Spagna Stéphanie del....

Temi più discussi: Doppio appuntamento per Letizia di Spagna, stesso vestito. E con Stéphanie di Lussemburgo domina il verde speranza; Felipe di Spagna e Letizia Ortiz: prima inaugurano la fiera Arco e poi accolgono i Granduchi del Lussemburgo. Guarda le foto; Norvegia La futura regina indegna del trono; Belen Rodriguez sul palco di Sanremo, ma sbaglia i tempi della canzone di Samurai Jay.

Doppio appuntamento per Letizia di Spagna, stesso vestito. E con Stéphanie di Lussemburgo domina il verde speranzaDoppio impegno per Felipe e Letizia di Spagna. Prima ad Arco e poi a pranzo con i Granduchi del Lussemburgo. Un solo outfit per la regina. oggi.it

Letizia di Spagna e il trucco rosa e fresco che sa già di primaveraIn equilibrio perfetto tra rigore istituzionale e avanguardia, la Reina 53enne trasforma anche questa apparizione in una lezione di stile ... iodonna.it

Il Re Felipe VI e la Regina Letizia di Spagna hanno ricevuto oggi con onori al Palazzo Reale di Madrid il Granduca e la Granduchessa del Lussemburgo, Guillaume V e Stéphanie, in visita ufficiale di presentazione in Spagna. x.com

Letizia di Spagna, primaverile e chic per i premi Princesa de Girona. Aspettando che Leonor torni per luglio - facebook.com facebook