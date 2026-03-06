L’Espresso delle Idee | a Salerno il networking corre veloce per l’empowerment femminile

A Salerno si è svolto un evento dedicato all’empowerment femminile che ha coinvolto donne imprenditrici e professioniste. Durante l’iniziativa, sono state create opportunità di networking e scambio di idee nel settore delle imprese. L’evento ha avuto come obiettivo promuovere incontri diretti e collaborazioni tra le partecipanti, puntando sulla concretezza delle relazioni piuttosto che su discorsi retorici.

Lunedì 9 marzo, presso il Mulino Urbano, a Salerno, il Comitato per l'Imprenditoria Femminile (CIF) lancia un format innovativo di "Business Speed-Date" per connettere generazioni di donne e imprese Celebrare l'8 marzo non con la retorica, ma con la concretezza delle relazioni e dello scambio professionale, tipico del mondo delle imprese. È questo lo spirito de "L'Espresso delle Idee", l'iniziativa promossa dal Comitato per l'Imprenditoria Femminile (CIF) della Camera di Commercio di Salerno, in programma lunedì 9 marzo, dalle ore 9:00 alle 11:00, nella cornice del Mulino Urbano (Piazza 24 Maggio a Salerno). L'evento nasce per abbattere le barriere formali e creare un ponte diretto tra chi l'impresa la vive ogni giorno e chi invece si affaccia oggi sul mercato.