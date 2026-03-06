L’esclusiva PS5 Abandoned è pronta a tornare in scena | ecco Abandoned | Gospels of Blood

Dopo circa cinque anni dal caso che aveva fatto discutere l’industria videoludica, il nome Abandoned riappare nelle cronache. È pronto a tornare in scena con il nuovo titolo Abandoned: Gospels of Blood. La notizia ha attirato l’attenzione dei fan e degli addetti ai lavori, mentre si attendono aggiornamenti ufficiali sul progetto e sulla data di uscita.

A distanza di circa cinque anni dal caso che aveva fatto discutere l'intera industria videoludica, il nome Abandoned torna improvvisamente in circolazione. L'esclusiva annunciata per PS5 nel 2021, poi diventata uno dei casi più controversi degli ultimi anni, sembra essere riemersa grazie a un nuovo titolo: Abandoned: Gospels of Blood. La scoperta è avvenuta osservando l'attività sul PlayStation Network del suo creatore, Hasan Kahraman, dove il gioco è stato individuato tra i titoli utilizzati per test. PushSquare ricorda che per capire perché la notizia ha attirato tanta attenzione è necessario tornare a ciò che accadde nel 2021. All'epoca Abandoned comparve improvvisamente in un post ufficiale sul PlayStation Blog, presentato come un misterioso survival horror sviluppato dal piccolo studio Blue Box Game Studios.