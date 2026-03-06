Oggi si svolge l'udienza preliminare per la morte di Leonardo Lamma avvenuta a Corso Francia. Quattro dirigenti sono stati rinviati a giudizio, due appartenenti ad Acea e due del Comune di Roma. La vicenda riguarda l'incidente che ha coinvolto Lamma e si aspetta questa fase processuale da 47 mesi. La discussione si tiene davanti al giudice competente.

Si tiene oggi l'udienza preliminare per la morte di Leonardo Lamma a Corso Francia. Quattro i dirigenti rinviati a giudizio: due di Acea, due del Comune di Roma. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Muore in moto a corso Francia, 4 richieste di rinvio a giudizio. La mamma di Leonardo Lamma: “Lottiamo per lui”Chiesto il processo per omicidio stradale per due dirigenti di Acea nell'ambito della morte di Leonardo Lamma, 19enne morto in moto a corso Francia.

Lindsey Vonn è devastata: “Il mio cane Leo è morto nello stesso giorno della caduta a Cortina”La campionessa ha annunciato con un post su Instagram la morte del suo cane Leo, avvenuta in una crudele coincidenza del destino.

Una selezione di notizie su Leo Lamma.

Argomenti discussi: Leo Lamma morto a Corso Francia, oggi udienza preliminare: Aspettiamo questo giorno da 47 mesi.

Leo Lamma morto a corso Francia, il gip dice no all'archiviazione: «Il pm indaghi i responsabili»Svolta nell’inchiesta sull’incidente in cui ha perso la vita Leonardo Lamma, 19 anni, amico di Gaia e Camilla. Il gip Claudio Carini ha disposto l’iscrizione nel registro degli indagati, con l’accusa ... roma.corriere.it

Roma, Leo Lamma morto a corso Francia, la madre: «Cancellarono subito il rattoppo su cui passò Leo»L’inchiesta ha fatto luce su tutti gli aspetti della tragedia? «Ancora ci sono dei punti oscuri — dice Paola Lamma, la mamma di Leonardo —. Per esempio, perché, poche ore dopo l’incidente, fu ... roma.corriere.it