L'enorme sforzo del Kazakistan per riportare le tigri nel paese
Il Kazakistan ha avviato un progetto di rewilding volto a reintrodurre le tigri dell’Amur nel territorio. Il piano prevede interventi di riforestazione e il recupero delle prede, con l’obiettivo di creare un habitat adatto alle creature. L’iniziativa coinvolge diverse aree del paese e si concentra sull’arrivo di tigri dall’Estremo Oriente russo.
Il Kazakistan vuole riportare le tigre nel paese con uno dei più ambiziosi progetti di rewilding al mondo: riforestazione, recupero delle prede e tigri dell'Amur in arrivo dalla Russia. Se avrà successo, sarà il primo paese al mondo a reintrodurre questi iconici predatori.
Il Kazakistan pronto a riaccogliere le tigri: ecco come stanno ricostruendo un intero ecosistemaIn un angolo remoto dell’Asia Centrale sta prendendo forma uno dei progetti di rinaturalizzazione (rewilding) più ambiziosi mai concepiti dall’uomo.
