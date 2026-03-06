L'enorme sforzo del Kazakistan per riportare le tigri nel paese

Il Kazakistan ha avviato un progetto di rewilding volto a reintrodurre le tigri dell’Amur nel territorio. Il piano prevede interventi di riforestazione e il recupero delle prede, con l’obiettivo di creare un habitat adatto alle creature. L’iniziativa coinvolge diverse aree del paese e si concentra sull’arrivo di tigri dall’Estremo Oriente russo.