L’energia è diventata il principale fronte di confronto nella nuova geoeconomia, segnata da tensioni tra Stati Uniti, Cina e Europa. Le strategie mercantiliste adottate dagli Stati Uniti negli ultimi anni, insieme alla crescente competizione tra le due potenze asiatiche, influenzano le decisioni di imprese e paesi produttori. In questo scenario, regole, incentivi e rischi vengono continuamente ridefiniti, creando un quadro in evoluzione costante.

© Linkiesta.it - L’energia è il nuovo terreno di sfida della geoeconomia protezionista

