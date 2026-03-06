’Legame covalente’ abbraccio impercettibile

In chimica "legame covalente" è quel legame in cui due atomi mettono in comune coppie di elettroni. Qualcosa che è la scienza a spiegarci fa da sponda a qualcosa che invece accade nella dimensione umana, quando "legame covalente" può esserlo "un abbraccio impercettibile, profondo, che tiene insieme ciò che altrimenti si disperderebbe. Una connessione tra due atomi che compone qualcosa di stabile". È il senso di quanto racconta il nuovo romanzo di Massimiliano Smeriglio dal titolo "Il legame covalente" (Mondadori, 2026) uscito lo scorso gennaio e ora protagonista di una presentazione che si terrà domani, sabato 7 marzo, alle 17.30 alla libreria Lo Spazio (via Curtatone e Montanara 20-22). 🔗 Leggi su Lanazione.it

"Il legame covalente", Smeriglio trasforma in noir civile il dolore di un chimico

