Il pilota di Formula 1 ha dichiarato di essere neutrale riguardo alla prossima stagione, spiegando di non aver ancora deciso quale direzione prendere. Durante la conferenza della vigilia, ha sottolineato di non avere illusioni e di considerare tutto ancora da scoprire. La sua presenza a Melbourne è stata accompagnata da un messaggio di prudenza, senza lasciarsi andare a previsioni o aspettative.

Attenzione, messaggio da Melbourne: Carletto fresco sposo va a.nozze con la prudenza. Ipse dixit, nella conferenza della vigilia: "Sono abbastanza neutrale per la nuova stagione. Sono con la squadra da molti anni e so cosa significa. Guidare per la Ferrari è davvero speciale, ma comporta anche tanta pressione e a volte ci sono aspettative che non rispecchiano la realtà". Ahi, ahi. Allora forse meglio divagare, tornando sul recentissimo matrimonio con Alexandra. Regalo. Ha raccontato Leclerc: "Volete sapere se mi aspetto un dono per le nozze da parte di Lewis? Tra nove mesi sarà fine della stagione, quindi probabilmente un titolo sarebbe bello, ma non sono sicuro che lui sarà disposto a lasciarmelo! Scherzi a parte, a livello personale è un momento molto importante della mia vita e ne abbiamo parlato brevemente con Lewis. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Leclerc, zero illusioni: "È tutto da scoprire"

