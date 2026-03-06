Lecce pioggia di banconote sulla circonvallazione | scoppia il delirio

Ieri mattina sulla circonvallazione sud di Squinzano, in provincia di Lecce, una scena insolita ha causato un blocco del traffico. Durante l’accaduto, sono state lanciate numerose banconote che hanno riempito la strada, creando scompiglio tra i veicoli in transito. La situazione ha attirato l’attenzione di passanti e automobilisti, trasformando momentaneamente il traffico in un vero e proprio caos.

Una scena surreale ha bloccato il traffico ieri mattina sulla circonvallazione sud di Squinzano, in provincia di Lecce. Intorno alle 11, da un camion in transito sono cadute improvvisamente centinaia di banconote, prevalentemente da 5 euro, che si sono disperse sull’asfalto e lungo i bordi della carreggiata, creando un vero e proprio “tappeto” di denaro volante. Gli automobilisti che percorrevano la strada in quel momento sono rimasti a bocca aperta: banconote che svolazzavano nell’aria come in una scena da film, finendo ovunque tra le corsie. Nel giro di pochi secondi, diversi conducenti hanno rallentato, accostato e spento il motore per capire cosa stesse succedendo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Lecce, pioggia di banconote sulla circonvallazione: scoppia il delirio Vedono cadere banconote dal camion della frutta, nessuno lo ferma: scoppia il caos per strada nel LecceseSorpresa questa mattina lungo la circonvallazione sud di Squinzano, in provincia di Lecce, dove diversi automobilisti si sono trovati davanti a... Pioggia di banconote da un camion: gli automobilisti si fermano per raccoglierle, caos in strada in SalentoScena surreale sulla circonvallazione sud di Squinzano, in provincia di Lecce: da un camion in transito sono cadute numerose banconote, soprattutto... Approfondimenti e contenuti su Lecce pioggia di banconote sulla.... Argomenti discussi: Salento, incendi e furti di rame in cantieri e aziende: chiesti quattro arresti. Salento, pioggia di banconote da un camion: gli automobilisti si fermano e raccolgono i soldiQuasi una scena surreale, a cui si sta cercando di dare spiegazione, sulla circonvallazione sud di Squinzano (Lecce). Si trattava soprattutto i pezzi da 5 ... bari.repubblica.it Cadono banconote da un camion della frutta nel Salento: automobilisti lasciano le auto in coda per raccogliere il denaroCadono banconote da un camion della frutta nel Salento: automobilisti lasciano le auto in coda per raccogliere il denaro Non hanno creduto ai propri occhi gli automobilisti che questa mattina, lungo ... lagazzettadelmezzogiorno.it