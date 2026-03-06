Le vere origini della Festa della Donna

Il 8 marzo 1917, le donne operaie di San Pietroburgo si radunarono in piazza per protestare contro la guerra e le condizioni di lavoro. Questa protesta segnò l'inizio di un movimento che avrebbe portato alla nascita della Festa della Donna. Oggi, questa giornata viene celebrata in molti paesi come un ricordo di quegli eventi e della lotta femminile.

Nei giorni in cui ancora infuriano la guerra in Ucraina e il conflitto di Gaza, e agli innumerevoli conflitti in corso si aggiunge la guerra in Iran, la memoria che ritorna: era l'8 marzo del 1917 quando le donne operaie di San Pietroburgo scesero in piazza per chiedere la fine della guerra di allora. Fu quella data, fissata nella storia e comunemente nota come l'avvio della rivoluzione di febbraio, che porterà poi alla rivoluzione dei bolscevichi, a diventare il simbolo della Giornata internazionale della donna: la data dell'8 marzo venne istituzionalizzata pochi anni più tardi, nel 1921 (ma ne riparliamo tra qualche riga). Questo per ribadire il grido di pace, senza compromessi, unica strada da percorrere. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

