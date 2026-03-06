Le tre mogli dell’ultimo Scià di Persia furono figure centrali nella vita di Mohammad Reza Pahlavi. La loro presenza e i matrimoni furono parte integrante della sua storia personale e politica, influenzando anche le dinamiche di potere e alleanze durante il suo regno. La loro esistenza si intreccia con gli eventi che portarono alla fine della monarchia in Iran nel 1979.

La storia dell’ultimo Scià di Persia, Mohammad Reza Pahlavi, non è soltanto quella di un sovrano travolto dalla rivoluzione iraniana del 1979 dopo un regno lungo e travagliato. È anche la storia di tre donne, che gli sono state accanto, molto diverse tra loro, tre regine che incarnarono epoche, speranze e il sogno di un regno sospeso tra tradizione orientale e modernizzazione occidentale. La prima moglie è una principessa di sangue reale, la seconda appartiene all’aristocrazia persiana e la terza alla borghesia. Le tre donne dello Scià – Fawzia d’Egitto, Soraya Esfandiary Bakhtiary e Farah Diba – rappresentano tre capitoli distinti della monarchia iraniana del Novecento. 🔗 Leggi su Dilei.it

