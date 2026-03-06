L’ufficio stampa segnala che ci sono stati “problemi tecnici”, mentre la presidente Cristina Acidini ha dichiarato all’Ansa che la presenza di tali problemi “non è necessaria né opportuna”. La discussione riguarda le ‘Storie fiorentine’ di Anna Rubin, un progetto che include undici ritratti, ma non di ‘Monna Cristina’. La questione è stata affrontata senza ulteriori dettagli.

"Problemi tecnici" fa sapere l’ufficio stampa; "non necessaria, né opportuna" dice la presidente Cristina Acidini all’Ansa. Sta di fatto che la preview per la stampa non c’è stata e la mostra ’Storie fiorentine’ si aprirà oggi alle 17 nella biblioteca dell’Accademia delle Arti del Disegno di Firenze senza, però, il ritratto dell’attuale assessora regionale alla Cultura Cristina Manetti, l’ormai famoso ’Monna Cristina’. Il ritratto pittorico realizzato nel 2021 (all’epoca Manetti era capo di Gabinetto della Regione) è stato ritirato dall’esposizione per volontà di Manetti stessa. Inoltre, non ci sarà alcuna donazione all’Accademia stessa, diversamente da come era stato inizialmente annunciato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Le ’Storie fiorentine’ di Anna Rubin. Undici ritratti, ma non ’Monna Cristina’

