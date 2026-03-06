L’allenatore dell’Arezzo ha deciso di puntare sull’undici-base in vista della partita contro il Campobasso. De Col sarà fermo per due turni di squalifica, mentre Coppolaro, Chiosa e Mawuli avranno l’opportunità di scendere in campo. Dopo la sconfitta contro la Ternana, la squadra si è allenata ieri mattina al centro sportivo

AREZZO Archiviata la sconfitta contro la Ternana, l'Arezzo è tornato ad allenarsi ieri mattina al centro sportivo "Giusy Conti" di Rigutino, a meno di ventiquattr'ore dalla partita interna contro gli umbri che ha interrotto la serie utile di undici risultati utili consecutivi. La seduta ha seguito il consueto programma post-gara, con il gruppo suddiviso in base ai minuti giocati e ai carichi sostenuti nella sfida del Comunale. I calciatori impiegati per gran parte dell'incontro hanno svolto un lavoro defaticante, mirato al recupero muscolare e alla gestione delle energie dopo l'impegno di ieri. Per tutti gli altri, lo staff tecnico ha predisposto una sessione ad alta intensità, composta da un circuito di forza, esercitazioni di sprint e una serie di partite a tema utili a mantenere ritmo, brillantezza e competitività.

Le scelte dell'allenatore in vista di Campobasso: si punta sull'undici-base. Due turni di squalifica a De Col. Coppolaro, Chiosa e Mawuli: ora tocca a loro

