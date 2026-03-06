A pochi giorni dall’8 marzo, un sondaggio internazionale condotto da Ipsos ha rivelato le convinzioni di molti giovani sul ruolo delle donne. I risultati mostrano come alcune idee siano ancora radicate e diffuse tra le nuove generazioni, anche in paesi diversi tra loro. I dati raccolti offrono uno spaccato reale delle opinioni giovanili su questa tematica.

In prossimità dell’8 marzo, un sondaggio internazionale appena diffuso ha portato alla luce un dato che merita attenzione seria e analisi accurata. La ricerca è stata condotta da Ipsos insieme al Global Institute for Women’s Leadership del King’s College London e ha coinvolto circa 23.000 intervistati in 29 paesi attraverso la piattaforma Ipsos Global Advisor. L’indagine misura le opinioni sull’uguaglianza di genere in diverse generazioni e regioni del mondo. Il risultato che ha attirato l’attenzione è questo: il 31 per cento degli uomini della Generazione Z concorda con l’affermazione che una moglie dovrebbe sempre obbedire al marito, mentre il 33 per cento ritiene che nelle decisioni importanti della famiglia l’ultima parola dovrebbe spettare all’uomo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Le preoccupanti convinzioni dei giovani sul ruolo delle donne. Il sondaggio Ipsos

