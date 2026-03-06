Le Paralimpiadi Milano Cortina 2026 sono iniziate! Grande Cerimonia d’Apertura all’Arena di Verona

Le Paralimpiadi Milano Cortina 2026 sono ufficialmente iniziate con una cerimonia di apertura che si è svolta all’Arena di Verona. La manifestazione ha visto la partecipazione di atleti provenienti da vari paesi e ha segnato l’inizio ufficiale delle competizioni invernali. La cerimonia ha coinvolto numerosi spettatori presenti e ha dato il via alle gare sportive che dureranno fino a fine evento.

All’ Arena di Verona è andata in scena la Cerimonia d’Apertura delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Cinquantacinque Nazioni sono rappresentate ai Giochi e hanno preso parte alla sfilata senza portabandiera: visto il particolare momento storico e i diversi boicottaggi annunciati, si è deciso che i vessilli dei Paesi fossero portati da dei volontari e che le delegazioni potessero sfilare in maniera più o meno numerosa, a propria discrezione (alcune realtà hanno deciso di non presentarsi con degli atleti). Lo spettacolo è iniziato con l’esibizione della batteria Elisa Montin, che ha introdotto il segmento “vibes”. La performer Chiara Bersani si è esibita prima dell’ingresso del tricolore nelle mani della modella Carlotta Bertotti, che l’ha passata all’atleta Veronica Yoko Plebani prima che venisse issata dai corazzieri. 🔗 Leggi su Oasport.it

