Le Mulina corsa al recupero Obiettivo | aprirlo quest’estate Poi il bando nel giro di un anno

Le Mulina, un edificio storico che è stato abbandonato per dieci anni, sta ora tornando a essere riqualificato. Gli uffici pubblici e l’avvocatura civile stanno lavorando insieme per completare il recupero, con l’obiettivo di aprirlo al pubblico quest’estate. Successivamente, sarà bandito un concorso pubblico nel giro di un anno per la gestione del bene.

di Teresa Scarcella "Ora avanti con il recupero de Le Mulina. Finalmente un bene pubblico è stato restituito alla città, dopo dieci anni di abbandono e degrado, grazie al lavoro di squadra degli uffici e dell'avvocatura civile". Non nasconde la sua soddisfazione l'assessore al patrimonio Dario Danti, all'indomani della sentenza del Tar che, al netto di un probabile ricorso al Consiglio di Stato da parte dell'ormai ex concessionaria Pegaso srl, di fatto rimette nelle mani del Comune le chiavi dell'ex ippodromo. Palazzo Vecchio sorride, ha recuperato il suo 'tesoretto': un'area molto vasta, all'interno del Parco delle Cascine, e dal grande potenziale.