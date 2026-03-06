Le lacrime per Laura mamma e infermiera morta a 56 anni

Da bresciatoday.it 6 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Laura Cotti, mamma e infermiera, è morta a 56 anni dopo aver combattuto contro una grave malattia. La sua scomparsa ha suscitato dolore tra amici e familiari, che hanno ricordato il suo ruolo di cura e dedizione. La notizia si è diffusa rapidamente, lasciando vuoto tra coloro che hanno condiviso momenti di vita con lei.

È scomparsa a soli 56 anni Laura Cotti, stroncata da una malattia che purtroppo non le ha lasciato scampo. A darne il doloroso annuncio, nelle scorse ore, il marito Ettore, la figlia Vera, il papà Ezio e il fratello Lino con Yamila. Laura abitava ad Artogne; la salma è stata ricomposta presso la casa funeraria Martini-Rota, dove è allestita la camera ardente. Il funerale si terrà lunedì 9 marzo, alle 10.30, nella chiesa parrocchiale dei Santi Cornelio e Cipriano ad Artogne. La cerimonia sarà l’occasione per tutti coloro che l’hanno conosciuta di stringersi attorno alla famiglia e renderle omaggio. Infermiera da decenni, ha dedicato la sua vita alla cura dei pazienti, distinguendosi per professionalità, dedizione e grande umanità. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

