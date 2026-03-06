Le lacrime per Laura mamma e infermiera morta a 56 anni

Laura Cotti, mamma e infermiera, è morta a 56 anni dopo aver combattuto contro una grave malattia. La sua scomparsa ha suscitato dolore tra amici e familiari, che hanno ricordato il suo ruolo di cura e dedizione. La notizia si è diffusa rapidamente, lasciando vuoto tra coloro che hanno condiviso momenti di vita con lei.

È scomparsa a soli 56 anni Laura Cotti, stroncata da una malattia che purtroppo non le ha lasciato scampo. A darne il doloroso annuncio, nelle scorse ore, il marito Ettore, la figlia Vera, il papà Ezio e il fratello Lino con Yamila. Laura abitava ad Artogne; la salma è stata ricomposta presso la casa funeraria Martini-Rota, dove è allestita la camera ardente. Il funerale si terrà lunedì 9 marzo, alle 10.30, nella chiesa parrocchiale dei Santi Cornelio e Cipriano ad Artogne. La cerimonia sarà l’occasione per tutti coloro che l’hanno conosciuta di stringersi attorno alla famiglia e renderle omaggio. Infermiera da decenni, ha dedicato la sua vita alla cura dei pazienti, distinguendosi per professionalità, dedizione e grande umanità. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Dolore e lacrime per Michela, madre di due figli morta a 56 anni: "Veglia su di loro"Due paesi in lutto per la scomparsa di Michela Basile, venuta a mancare a Salò all’età di 56 anni.

Infermiera e mamma di due bambini, Cristina muore a 43 anniUrbisaglia, 19 gennaio 2026 – Un intero territorio in lacrime per l’infermiera 43enne Cristina Compagnucci.

Altri aggiornamenti su Le lacrime per Laura mamma e infermiera....

Temi più discussi: Laura Pausini e l'odio assurdo nei suoi confronti: la sua risposta e le lacrime. Le parole della figlia; Sanremo 2026, Achille Lauro canta con Laura Pausini e scoppia in lacrime dopo il brano dedicato alle vittime di Crans-Montana; Sanremo 2026, la sesta conferenza stampa. Le lacrime di Laura Pausini e la promessa di Conti: Forse resto; Il dettaglio osè di Laura Pausini: cosa ha inserito nel reggiseno durante Sanremo.

Sanremo 2026: terza serata tra pace e lacrime… di gioiaBambini per la pace con Laura Pausini, lacrime di gioia di Sal Da Vinci, premio a Mogol: le emozioni della terza serata di Sanremo 2026. lagazzettadellospettacolo.it

Laura Pausini in lacrime, tanti premi ma la mia storia è iniziata a SanremoQuando abbiamo fatto le prove, sono andata nel punto esatto dove Pippo mi ha preso la mano nel 1993 con La solitudine ed è stato molto bello perché non mi dimenticherò mai. ansa.it

E' arrivata la prima vittoria in carriera in Coppa del Mondo per Laura Pirovano. Nella sua Val di Fassa in Discesa Libera, l'Azzurra domina la gara con una parte centrale da campionessa assoluta. Al traguardo è solo apoteosi, con una vittoria arrivata per 0.01 - facebook.com facebook

Sci: Cdm, Laura Pirovano vince la discesa in Val di Fassa. Per l'azzurra primo podio in carriera, e' in corsa per la Coppa. Goggia indietro. #ANSA x.com