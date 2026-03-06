Laura Cotti, mamma e infermiera di 56 anni, è deceduta a causa di una malattia che non le ha dato scampo. La sua scomparsa ha suscitato commozione tra amici e familiari, che ricordano la donna per il suo ruolo di madre e professionista. La notizia si è diffusa rapidamente, lasciando un vuoto tra coloro che l'avevano conosciuta.

È scomparsa a soli 56 anni Laura Cotti, stroncata da una malattia che purtroppo non le ha lasciato scampo. A darne il doloroso annuncio, nelle scorse ore, il marito Ettore, la figlia Vera, il papà Ezio e il fratello Lino con Yamila. Laura abitava ad Artogne; la salma è stata ricomposta presso la casa funeraria Martini-Rota, dove è allestita la camera ardente. Il funerale si terrà lunedì 9 marzo, alle 10.30, nella chiesa parrocchiale dei Santi Cornelio e Cipriano ad Artogne. La cerimonia sarà l’occasione per tutti coloro che l’hanno conosciuta di stringersi attorno alla famiglia e renderle omaggio. Infermiera da decenni, ha dedicato la sua vita alla cura dei pazienti, distinguendosi per professionalità, dedizione e grande umanità. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Laura Cotti: infermiera a 56 anni, la comunità piangeArtogne piange la scomparsa di Laura Cotti, infermiera e madre stroncata da una malattia a soli 56 anni.

Approfondimenti e contenuti su Le lacrime per Laura mamma e infermiera....

Temi più discussi: Le lacrime per Laura, mamma e infermiera morta a 56 anni; Sanremo 2026, Achille Lauro canta con Laura Pausini e scoppia in lacrime dopo il brano dedicato alle vittime di Crans-Montana; Sanremo 2026, la sesta conferenza stampa. Le lacrime di Laura Pausini e la promessa di Conti: Forse resto; Lacrime e palloncini per Jason: Il suo sorriso è nei cuori di tutti. Aiutateci a salvare altre vite.

Le lacrime per Laura, mamma e infermiera morta a 56 anniÈ scomparsa a soli 56 anni Laura Cotti, stroncata da una malattia che purtroppo non le ha lasciato scampo. A darne il doloroso annuncio, nelle scorse ore, il marito Ettore, la figlia Vera, il papà Ezi ... bresciatoday.it

Sanremo, cosa è successo: gli omaggi a Vessicchio-Baudo, le lacrime di Brancale, il messaggio di Ermal Meta e l'errore sul wallSi inizia con la voce di Pippo Baudo, si chiude con la cinquina che scontenta qualcuno. Questo è il Festival di Sanremo, bellezza. Una prima ... msn.com

SEI STATA RIPAGATA, LOLLI Dopo 29 piazzamenti tra quarto e decimo posto, Laura Pirovano trova meritatamente il primo podio e la prima vittoria in Coppa del Mondo. Oggi un centesimo è stato fondamentale ma la tua forza è stata quella di crederci semp - facebook.com facebook

Ecco il look di Laura Mattarella con il cappotto bianco ghiaccio scelto per la cerimonia delle Paralimpiadi 2026 di Verona, riciclato da Milano Cortina x.com