le irresistibili smanie quegli innamorati gelosi goldoni senza maschera

Goldoni e le inquietudini dell’amore. Da oggi all’8 marzo il palco del Teatro Comunale Abbado si accende di passione, contraddizioni e irresistibili smanie amorose con Gli Innamorati di Carlo Goldoni, con Claudio Casadio. Lo spettacolo oggi alle 20,30; domani alla stessa ora e domenica alle 16. Una commedia che, sotto l’eleganza del Settecento, nasconde un cuore modernissimo. Domani, alle 18, l’incontro con la Compagnia. Al centro della scena ci sono Eugenia e Fulgenzio: si amano profondamente, ma la loro relazione è un campo minato di sospetti, orgoglio e incomprensioni. Basta una parola fuori posto o uno sguardo equivocato perché l’amore si trasformi in scontro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

