Le hanno colpite con un bastone | cosa c' è nell' ordinanza del Tribunale sulla famiglia nel bosco

Il Tribunale per i minorenni dell’Aquila ha disposto l’allontanamento immediato di una donna dalla casa famiglia di Vasto, dove dal 20 novembre ospitava tre fratellini del bosco di Palmoli. Nell’ordinanza di 13 pagine si descrive un episodio in cui i bambini sono stati colpiti con un bastone. La decisione è stata presa in seguito a un procedimento legale che coinvolge la famiglia.

Dalla relazione emergono alcune criticità che avrebbero reso necessario l’allontanamento di mamma Catherine dalla casa famiglia. La lettera della donna alla tutrice e curatrice dei figli: “Vogliono tornare a casa” Emerge uno scenario drammatico dalle 13 pagine dell’ordinanza con cui il Tribunale per i minorenni dell’Aquila ha disposto l’allontanamento immediato di Catherine Birmingham dalla casa famiglia di Vasto che, dallo scorso 20 novembre ad oggi, ha ospitato i tre fratellini del bosco di Palmoli. Come anticipato da Il Messaggero, nella relazione i giudici delineano un quadro di “forte criticità”, contestando alla mamma dei piccoli una condotta definita "ostativa", nonché la violazione dell’obbligo scolastico per i figli e una “eccessiva esposizione mediatica” della vicenda. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

