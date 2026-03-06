Le Ferrari protagoniste nelle Fp1 del Gp Australia Fp2 a Piastri

Le prove libere del Gran Premio d'Australia di Formula 1 si sono svolte con le Ferrari protagoniste nella prima sessione, mentre nella seconda sessione è stato Piastri a registrare i tempi più veloci. Le due sessioni, che hanno aperto ufficialmente il weekend di gara, si sono svolte sul circuito di Melbourne e hanno visto i team al lavoro per prepararsi alle qualifiche.

MELBOURNE (AUSTRALIA) - La stagione 2026 di Formula 1 prende il via con le prime due sessioni di prove libere del Gp d'Australia. Sul circuito di Albert Park è la Ferrari a mettersi davanti a tutti nelle FP1 con Charles Leclerc (1'20"267) davanti a Lewis Hamilton (+0"469). In mattinata, nella notte italiana, Red Bull terza e quarta con Max Verstappen (+0"522) e Isack Hadjar (+0"820) e motori Mercedes sotto traccia. Nelle FP2 si alzano i giri e aumentano i carichi di benzina. Mercedes superiore alle altre nel passo gara con George Russell e Andrea Kimi Antonelli avanti nel long run. Sul time attack tante sbavature per andare a caccia del limite e grande equilibrio anche nelle prime posizioni.