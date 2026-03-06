lda scopre della ship su di lui e aka7even la reazione inaspettata

LDA ha recentemente appreso dell'esistenza di una ship che lo collega ad Aka7even sui social media. La notizia ha attirato l'attenzione dei fan e dei media, portando l'artista a commentare pubblicamente la situazione. La reazione di LDA è stata sorprendente e ha generato discussioni tra gli utenti online. L'articolo di Novella 2000 ha riportato i dettagli di questo episodio.

Dopo i meme e i commenti del web, LDA scopre della ship che coinvolge lui e Aka7even e non tarda ad arrivare la sua reazione. Quest’anno a partecipare al Festival di Sanremo è stato anche il duo formato da LDA e Aka7even. I due artisti partenopei, ex allievi di Amici di Maria De Filippi, hanno deciso per la prima volta di lavorare insieme e sul palco dell’Ariston hanno presentato il brano Poesie clandestine. Ma non solo. I cantanti hanno anche deciso di rilasciare un album congiunto, che porta proprio il titolo del pezzo sanremese, che è stato pubblicato oggi. Nel mentre in questi giorni sui social è accaduto qualcosa di inaspettato, che ha attirato l’attenzione generale. 🔗 Leggi su Novella2000.it

