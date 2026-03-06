Lda & Aka 7Even oggi esce il primo album insieme ‘Poesie Clandestine’

Oggi esce il primo album collaborativo tra Lda e Aka 7Even, intitolato ‘Poesie Clandestine’. Il disco è disponibile in formato digitale, CD e CD autografato. La pubblicazione segna il debutto ufficiale di questa collaborazione musicale, con entrambi gli artisti che hanno condiviso il progetto con i loro fan. La release è stata annunciata attraverso i canali ufficiali e distribuita in vari formati.

(Adnkronos) – Oggi, venerdì 6 marzo, esce ‘Poesie Clandestine’, il primo album insieme di Lda e Aka 7Even, disponibile in digitale e in formato cd e cd autografato. L’album contiene l’omonimo brano presentato alla 76ª edizione del Festival di Sanremo attualmente alla #5 della classifica Top 50 Italia di Spotify e ‘Andamento Lento’ con Tullio De Piscopo, una rilettura speciale dell’iconico brano dello stesso De Piscopo, portato sul palco del Teatro Ariston durante la serata delle cover. Il progetto nasce tra le mura di casa, in modo spontaneo e naturale. ‘Poesie Clandestine’ è un album che parla d’amore, con sonorità che affondano le radici nella musica napoletana e nel cantautorato italiano, aprendosi a influenze più moderne. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

